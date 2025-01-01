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OldenburgOkres:1802-1869 1802-1869

Srebrne monety 12 grote Piotra Fryderyka Wilhelma - Oldenburg

type-coin
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12 grote 1816-1818

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
181636,000036181866,000014
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