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Monety Oldenburg
Piotr Fryderyk Wilhelm
1/3 talara
Srebrne monety 1/3 talara Piotra Fryderyka Wilhelma - Oldenburg
1/3 talara 1816-1818
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1816
18,000
0
41
1818
33,000
0
20
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