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OldenburgOkres:1802-1869 1802-1869

Srebrne monety 1/3 talara Piotra Fryderyka Wilhelma - Oldenburg

type-coin
type-coin

1/3 talara 1816-1818

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
181618,000041181833,000020
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