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Oldenburg
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1802-1869
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1802-1818
Nikolaus Fryderyk Piotr
1853-1869
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Monety Oldenburg
Nikolaus Fryderyk Piotr
Talar
Srebrne monety Talar Nikolausa Fryderyka Piotra - Oldenburg
Talar 1858-1866
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1858
B
16,800
0
56
1860
B
46,745
0
173
1866
B
72,040
2
430
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