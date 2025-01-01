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OldenburgOkres:1802-1869 1802-1869

Monety miedziane 2 fenigi Nikolausa Fryderyka Piotra - Oldenburg

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2 fenigi 1858 Birkenfeld

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1858B72,00008
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