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Oldenburg
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Monety Oldenburg
Nikolaus Fryderyk Piotr
2 fenigi
Monety miedziane 2 fenigi Nikolausa Fryderyka Piotra - Oldenburg
2 fenigi 1858 Birkenfeld
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1858
B
72,000
0
8
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