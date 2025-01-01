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Oldenburg
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1802-1869
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Monety Oldenburg
Nikolaus Fryderyk Piotr
1 fenig
Monety miedziane 1 fenig Nikolausa Fryderyka Piotra - Oldenburg
1 fenig 1859 Birkenfeld
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1859
B
72,000
0
11
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