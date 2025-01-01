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OldenburgOkres:1802-1869 1802-1869

Monety miedziane 1 fenig Nikolausa Fryderyka Piotra - Oldenburg

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1 fenig 1859 Birkenfeld

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1859B72,000011
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