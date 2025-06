Talar 1809 L. Gałąź dębu (Nassau, Fryderyk Wilhelm)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Nassau Talar 1809 ze znakiem L. Gałąź dębu. Jest to srebrna moneta z okresu Fryderyka Wilhelma. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 778 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 7500 EUR. Licytacja odbyła się 2 lutego 2006.

Stan UNC (2) AU (7) XF (12) VF (11) Brak oceny (1) Serwis NGC (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Busso Peus (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (3)

HIRSCH (1)

Höhn (1)

Künker (21)

Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller (1)

Rauch (1)

Stack's (1)

Teutoburger (1)

WAG (1)