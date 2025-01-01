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NassauOkres:1808-1864 1808-1864

Srebrne monety Półtalar Fryderyka Wilhelma - Nassau

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Półtalar 1809

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1809L14,490132
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