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Półtalar
Srebrne monety Półtalar Fryderyka Wilhelma - Nassau
Półtalar 1809
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1809
L
14,490
1
32
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