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Monety Nassau
Fryderyk Wilhelm
10 krajcarow
Srebrne monety 10 krajcarow Fryderyka Wilhelma - Nassau
10 krajcarow 1809
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1809
L
0
13
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