1 krajcar 1859 (Nassau, Adolf)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Nassau 1 krajcar 1859 . Jest to miedziana moneta z okresu Adolfa wybita w mennicy Proszę podać tekst do przetłumaczenia z języka rosyjskiego.. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 578 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC której łączna cena osiągnęła 100 USD. Licytacja odbyła się 23 czerwca 2021.

Stan UNC (4) AU (1) XF (2) VF (3) F (1) Brak oceny (13) Stan (slab) MS64 (1) BN (1) Serwis NGC (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Aureo & Calicó (1)

CNG (1)

CoinsNB (1)

Heritage (1)

Höhn (2)

Katz (1)

Numismatica Ferrarese (4)

Russiancoin (13)