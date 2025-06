Talar 1864 "25 lat panowania Adolfa" (Nassau, Adolf)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Nassau Talar 1864 "25 lat panowania Adolfa". Jest to srebrna moneta z okresu Adolfa wybita w mennicy Proszę podać tekst do przetłumaczenia z języka rosyjskiego.. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 90 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 1500 EUR. Licytacja odbyła się 12 czerwca 2021.

