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Meklemburgia-SchwerinOkres:1806-1872 1806-1872

Monety Meklemburgii-Schwerin 1864 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1864 A
Średnia cena190 $
Sprzedaży
0279
Awers
Rewers
1/48 talara 1864 A
Średnia cena35 $
Sprzedaży
016

Miedziane monety

Awers
Rewers
3 fenigi 1864 A
Średnia cena70 $
Sprzedaży
010
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