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Meklemburgia-SchwerinOkres:1806-1872 1806-1872

Monety Meklemburgii-Schwerin 1862 roku

Srebrne monety

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1/48 talara 1862 A
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