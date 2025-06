2/3 talara 1840 (Meklemburgia-Schwerin, Paweł Fryderyk)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Meklemburgia-Schwerin 2/3 talara 1840 . Jest to srebrna moneta z okresu Pawła Fryderyka wybita w mennicy Proszę podać tekst do przetłumaczenia z rosyjskiego.. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1019 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 360 EUR. Licytacja odbyła się 27 czerwca 2017.

