flag
Meklemburgia-SchwerinOkres:1806-1872 1806-1872

Złote monety 5 talarów Pawła Fryderyka - Meklemburgia-Schwerin

type-coin
type-coin

5 talarów 1840

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
18401,454013
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Meklemburgii-SchwerinKatalog monet Pawła FryderykaWszystkie Meklemburgia-Schwerin monetyMeklemburgia-Schwerin monety o nominale 5 talarówAukcje numizmatyczne