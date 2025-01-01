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Monety Meklemburgia-Schwerin
Paweł Fryderyk
5 talarów
Złote monety 5 talarów Pawła Fryderyka - Meklemburgia-Schwerin
5 talarów 1840
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1840
1,454
0
13
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