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Meklemburgia-SchwerinOkres:1806-1872 1806-1872

Złote monety 2 1/2 talara Pawła Fryderyka - Meklemburgia-Schwerin

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2 1/2 talara 1840

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
18402,910069
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