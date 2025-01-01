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Meklemburgia-SchwerinOkres:1806-1872 1806-1872

Srebrne monety 2/3 talara Fryderyka Franciszka II - Meklemburgia-Schwerin

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2/3 talara 1845

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
18451,563035
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