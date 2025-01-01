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Meklemburgia-SchwerinOkres:1806-1872 1806-1872

Srebrne monety 1/48 talara Fryderyka Franciszka II - Meklemburgia-Schwerin

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1/48 talara 1848-1866

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1848F.N.-0181852A2,818,7040121853A2,818,7040181855A2,818,704041858A2,034,240021860A2,034,240091861A2,034,2400151862A2,034,240001863A2,034,2400131864A2,034,2400161866A2,034,240013
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