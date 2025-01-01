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Meklemburgia-SchwerinOkres:1806-1872 1806-1872

Srebrne monety 1/12 talara Fryderyka Franciszka II - Meklemburgia-Schwerin

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1/12 talara 1848

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1848F.N.2,047,200033
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