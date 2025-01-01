flag
Meklemburgia-SchwerinOkres:1806-1872 1806-1872

Miedziane monety 2 fenigi Fryderyka Franciszka II - Meklemburgia-Schwerin

type-coin
type-coin

2 fenigi 1872

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1872B1,155,100039
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Meklemburgii-SchwerinKatalog monet Fryderyka Franciszka IIWszystkie Meklemburgia-Schwerin monetyMeklemburgia-Schwerin monety o nominale 2 fenigiAukcje numizmatyczne