Sechsling 1822 (Meklemburgia-Schwerin, Fryderyk Franciszek I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Meklemburgia-Schwerin Sechsling 1822 . Jest to srebrna moneta z okresu Fryderyka Franciszka I wybita w mennicy Proszę podać tekst do przetłumaczenia z rosyjskiego.. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 965 z aukcji Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün której łączna cena osiągnęła 77 EUR. Licytacja odbyła się 15 listopada 2011.

Stan AU (1)