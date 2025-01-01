Meklemburgia-SchwerinOkres:1806-1872 1806-1872
Srebrne monety Dreiling Fryderyka Franciszka I - Meklemburgia-Schwerin
Dreiling 1810-1819
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1810116,864001811272,97600181459,55200181581,152001816199,48801181782,70400181876,672051819251,26400
Dreiling 1819-1824
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1819595,568001820844,768011821515,6160218221,020,832011824235,24800
Dreiling 1828-1830
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1828684,427031829206,581021830793,35004
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