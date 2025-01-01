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Monety Meklemburgia-Schwerin
Fryderyk Franciszek I
8 szylingów
Srebrne monety 8 szylingów Fryderyka Franciszka I - Meklemburgia-Schwerin
8 szylingów 1827
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1827
24,519
0
23
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