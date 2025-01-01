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Meklemburgia-SchwerinOkres:1806-1872 1806-1872

Srebrne monety 8 szylingów Fryderyka Franciszka I - Meklemburgia-Schwerin

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8 szylingów 1827

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
182724,519023
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