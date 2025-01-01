Meklemburgia-SchwerinOkres:1806-1872 1806-1872
Srebrne monety 2/3 talara Fryderyka Franciszka I - Meklemburgia-Schwerin
2/3 talara 1808-1825
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1808654,8070621810337,688011182535,206027
2/3 talara 1813
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży18139,9180115
2/3 talara 1817
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży18176,783012
2/3 talara 1825-1826
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży182542,9140281826102,854052
2/3 talara 1828-1829
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży182857,4010611829-00
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