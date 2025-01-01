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Meklemburgia-SchwerinOkres:1806-1872 1806-1872

Srebrne monety 2/3 talara Fryderyka Franciszka I - Meklemburgia-Schwerin

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2/3 talara 1808-1825

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1808654,8070621810337,688011182535,206027
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2/3 talara 1813

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
18139,9180115
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2/3 talara 1817

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
18176,783012
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2/3 talara 1825-1826

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
182542,9140281826102,854052
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2/3 talara 1828-1829

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
182857,4010611829-00
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