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Meklemburgia-SchwerinOkres:1806-1872 1806-1872

Miedziane monety 2 fenigi Fryderyka Franciszka I - Meklemburgia-Schwerin

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2 fenigi 1831

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1831257,010019
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