1 fenig 1829 ST (Lippe, Paul Alexander Leopold II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety Lippe 1 fenig 1829 ze znakiem ST. Jest to miedziana moneta z okresu Paula Alexandra Leopolda II wybita w mennicy Proszę podać tekst do przetłumaczenia z rosyjskiego.. Rekordowa cena należy do pozycji 10244 z aukcji Auktionshaus Felzmann której łączna cena osiągnęła 50 EUR. Licytacja odbyła się 16 stycznia 2023.

Stan VF (1)