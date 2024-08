5 guldenów 1841 C.V. H.R. (Hesja-Darmstadt, Ludwik II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hesja-darmstadtskiej 5 guldenów 1841 ze znakiem C.V. H.R.. Jest to złota moneta z okresu Ludwika II. Rekordowa cena należy do pozycji 4413 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 1783 USD. Licytacja odbyła się 26 maja 2007.

