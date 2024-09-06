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Hesja-Kassel
1807
Hesja-Kassel
Okres:
1803-1866
1803-1866
Wilhelm I
1803-1821
Wilhelm II
1821-1847
Fryderyk Wilhelm I
1847-1866
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Hesja-Kassel
1807
Monety Hesja-Kassel 1807 roku
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Srebro
Srebrne monety
1/6 talara 1807 F
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
8
1/6 talara 1807 C
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1/24 thaler 1807 F
Średnia cena
30 $
Sprzedaży
0
30
1/24 thaler 1807 C
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
1
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Hesja-Kassel
Okres
1803-1866
Wilhelm I
1803-1821
Wilhelm II
1821-1847
Fryderyk Wilhelm I
1847-1866
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