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Hesja-Kassel Okres: 1803-1866 1803-1866

Monety Hesja-Kassel 1807 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
1/6 talara 1807 F
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
1/6 talara 1807 C
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1/24 thaler 1807 F
Średnia cena 30 $
Sprzedaży
0 30
Awers
Rewers
1/24 thaler 1807 C
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 1
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