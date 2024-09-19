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Hesja-Kassel Okres: 1803-1866 1803-1866

Monety próbne 2 heller Wilhelma II - Hesja-Kassel

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2 heller 1842 Próba

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1842 0 0
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