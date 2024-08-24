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Monety hesja-kasselskie
Wilhelm II
5 talarów
Hesja-Kassel
Okres:
1803-1866
1803-1866
Wilhelm I
1803-1821
Wilhelm II
1821-1847
Fryderyk Wilhelm I
1847-1866
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Monety hesja-kasselskie
Wilhelm II
5 talarów
Złote monety 5 talarów Wilhelma II - Hesja-Kassel
5 talarów 1821-1829
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1821
0
5
1823
0
4
1825
0
3
1828
0
6
1829
0
0
5 talarów 1834-1847
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1834
0
2
1836
0
1
1837
0
1
1839
0
3
1840
0
34
1841
0
9
1842
0
12
1843
0
2
1844
0
2
1845
0
8
1847
0
21
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1803-1866
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Hesja-Kassel
Okres
1803-1866
Wilhelm I
1803-1821
Wilhelm II
1821-1847
Fryderyk Wilhelm I
1847-1866
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