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Hesja-Kassel Okres: 1803-1866 1803-1866

Złote monety 5 talarów Wilhelma II - Hesja-Kassel

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5 talarów 1821-1829

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1821 0 51823 0 41825 0 31828 0 61829 0 0
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5 talarów 1834-1847

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1834 0 21836 0 11837 0 11839 0 31840 0 341841 0 91842 0 121843 0 21844 0 21845 0 81847 0 21
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