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Hesja-Kassel Okres: 1803-1866 1803-1866

Monety miedziane 1/2 krajcara Wilhelma II - Hesja-Kassel

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1/2 krajcara 1803-1804

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1803 F 0 01804 F 0 0
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1/2 krajcara 1824-1834

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1824 0 21825 0 01826 0 01827 0 21828 0 01829 0 11830 0 01834 0 8
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