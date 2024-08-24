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Hesja-Kassel Okres: 1803-1866 1803-1866

Srebrne monety Półtalar Wilhelma I - Hesja-Kassel

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Półtalar 1819-1820

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1819 0 301820 0 15
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