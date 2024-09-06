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Hesja-Kassel Okres: 1803-1866 1803-1866

Złote monety 5 talarów Wilhelma I - Hesja-Kassel

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5 talarów 1803-1806

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1803 F 0 61805 F 0 51806 F 0 3
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5 talarów 1814-1820

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1814 0 41815 0 21817 0 71819 0 31820 0 2
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