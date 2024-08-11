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Hesja-Kassel Okres: 1803-1866 1803-1866

Srebrne monety Talar Fryderyka Wilhelma I - Hesja-Kassel

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Talar 1851-1855

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1851 0 211854 0 281855 0 58
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Talar 1858-1865

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1858 C.P. 0 551858 0 01859 C.P. 0 101859 0 111860 C.P. 0 81860 0 111861 0 191862 C.P. 0 221862 0 101863 0 331864 C.P. 0 301864 0 151865 C.P. 1 771865 0 2
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