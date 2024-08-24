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Hesja-Kassel Okres: 1803-1866 1803-1866

Złote monety 5 talarów Fryderyka Wilhelma I - Hesja-Kassel

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5 talarów 1851

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1851 C.P. 0 44
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