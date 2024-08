Talar 1861 B (Hanower, Jerzy V)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hanowerskiej Talar 1861 ze znakiem B. Jest to srebrna moneta z okresu Jerzy V wybita w mennicy Hanower. Rekordowa cena należy do pozycji 4931 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1900 EUR. Licytacja odbyła się 20 czerwca 2012.

