Talar 1865 B "Dzień Święty we Fryzji" (Hanower, Jerzy V)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hanowerskiej Talar 1865 "Dzień Święty we Fryzji" ze znakiem B. Jest to srebrna moneta z okresu Jerzy V wybita w mennicy Hanower. Rekordowa cena należy do pozycji 902 z aukcji AB Philea & Myntkompaniet której łączna cena osiągnęła 6200 EUR. Licytacja odbyła się 14 listopada 2020.

