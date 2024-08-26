Katalog
Szukaj
Aukcje
Taryfy
MENU
Katalog
Szukaj
Aukcje
Taryfy
Wsparcie
Konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Waluta
USD
Dolar amerykański
Euro
Funt szterling
Frank szwajcarski
Złoty polski
Rubel rosyjski
Język
Polski
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Dolar amerykański)
EUR
(Euro)
GBP
(Funt szterling)
CHF
(Frank szwajcarski)
PLN
(Złoty polski)
RUB
(Rubel rosyjski)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Zaloguj się
Główna
Katalog
Niemcy
1914
Niemcy
Okres:
1871-2001
1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
Główna
Katalog
Niemcy
1914
Monety Niemiec 1914 roku
Wybierz kategorię
Wszystkie
Cesarskie
Anhalt
Baden
Bawaria
Hamburg
Lubeka
Prusy
Sachsen-Meiningen
Saksonia
Wirtembergia
Małe Cesarskie monety
1 marka 1914 A
Średnia cena
60 $
Sprzedaży
1
133
1 marka 1914 D
Średnia cena
15 $
Sprzedaży
2
86
1 marka 1914 E
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
1
51
1 marka 1914 F
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
1
46
1 marka 1914 G
Średnia cena
25 $
Sprzedaży
1
40
1 marka 1914 J
Średnia cena
30 $
Sprzedaży
0
57
1 marka 1891-1916
Przesunięcie stempla
Średnia cena
24000 $
Sprzedaży
1
73
1/2 marki 1914 A
Średnia cena
20 $
Sprzedaży
3
46
1/2 marki 1914 D
Średnia cena
55 $
Sprzedaży
0
5
1/2 marki 1914 J
Średnia cena
15 $
Sprzedaży
0
13
1/2 marki 1905-1919
Przesunięcie stempla
Średnia cena
180 $
Sprzedaży
0
7
10 fenigów 1914 A
Średnia cena
15 $
Sprzedaży
0
11
10 fenigów 1914 D
Średnia cena
5 $
Sprzedaży
0
2
10 fenigów 1914 E
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
16
10 fenigów 1914 F
Średnia cena
60 $
Sprzedaży
0
7
10 fenigów 1914 G
Średnia cena
5 $
Sprzedaży
0
3
10 fenigów 1914 J
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
3
10 fenigów 1890-1916
Przesunięcie stempla
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
10
10 fenigów 1890-1916
Stempel skręcony
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
5
5 fenigów 1914 A
Średnia cena
25 $
Sprzedaży
0
8
5 fenigów 1914 D
Średnia cena
55 $
Sprzedaży
0
3
5 fenigów 1914 E
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
7
5 fenigów 1914 F
Średnia cena
25 $
Sprzedaży
0
4
5 fenigów 1914 G
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
2
5 fenigów 1914 J
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
2
5 fenigów 1890-1915
Przesunięcie stempla
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
0
6
5 fenigów 1890-1915
Cienki krążek
Średnia cena
350 $
Sprzedaży
0
8
2 fenigi 1914 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
4
2 fenigi 1914 E
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
7
2 fenigi 1914 F
Średnia cena
260 $
Sprzedaży
0
9
2 fenigi 1914 G
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
3
2 fenigi 1914 J
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
2
2 fenigi 1904-1916
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
3
1 fenig 1914 A
Średnia cena
15 $
Sprzedaży
0
9
1 fenig 1914 D
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1914 E
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
3
1 fenig 1914 F
Średnia cena
25 $
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1914 G
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1914 J
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1 fenig 1890-1916 J
Przesunięcie stempla
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
14
1 fenig 1890-1916 J
Incuse
Średnia cena
1500 $
Sprzedaży
0
16
Monety Anhaltu
5 marek 1914 A Anhalt
Srebrny ślub
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
3
760
5 marek 1914 Próba Anhalt
Srebrny ślub. Bez znaku mennicy
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
5 marek 1914 Próba Anhalt
Srebrny ślub
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
4
3 marki 1914 A Anhalt
Srebrny ślub
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
1
935
Monety Badenu
20 marek 1914 G Badenia
Średnia cena
510 $
Sprzedaży
0
256
3 marki 1914 G Badenia
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
130
Monety Bawarii
20 marek 1914 D Bawaria
Średnia cena
4500 $
Sprzedaży
2
228
20 marek 1914 D Próba Bawaria
Średnia cena
11000 $
Sprzedaży
0
38
5 marek 1914 D Bawaria
Średnia cena
180 $
Sprzedaży
4
845
5 marek 1914 D Bawaria
Rant gładki
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
3
5 marek 1914 D Próba Bawaria
Średnia cena
5900 $
Sprzedaży
0
10
3 marki 1914 D Bawaria
Średnia cena
50 $
Sprzedaży
2
560
2 marki 1914 D Bawaria
Średnia cena
60 $
Sprzedaży
2
433
Monety Hamburga
3 marki 1914 J Hamburg
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
1
241
2 marki 1914 J Hamburg
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
1
152
Monety Lubeka
3 marki 1914 A Lubeka
Średnia cena
230 $
Sprzedaży
0
104
Monety Prus
20 marek 1914 A Prusy
Średnia cena
480 $
Sprzedaży
3
738
5 marek 1914 A Prusy
Średnia cena
65 $
Sprzedaży
2
434
3 marki 1914 A Prusy
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
2
457
3 marki 1914 A Prusy
Przesunięcie stempla
Średnia cena
690 $
Sprzedaży
0
1
Monety Sachsen-Meiningena
20 marek 1914 D Saksonia-Meiningen
Średnia cena
12000 $
Sprzedaży
0
62
10 marek 1914 D Saksonia-Meiningen
Średnia cena
7900 $
Sprzedaży
0
70
Monety Saksonii
20 marek 1914 E Saksonia
Średnia cena
850 $
Sprzedaży
0
105
5 marek 1914 E Saksonia
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
3
643
2 marki 1914 E Saksonia
Średnia cena
65 $
Sprzedaży
1
237
Monety Wirtembergii
20 marek 1914 F Wirtembergia
Średnia cena
8800 $
Sprzedaży
0
46
3 marki 1914 F Wirtembergia
Średnia cena
50 $
Sprzedaży
1
270
2 marki 1914 F Wirtembergia
Średnia cena
70 $
Sprzedaży
0
157
Najlepsze oferty
Katz Auction
Aukcja
26 sie 2024
Nomisma Spa
Aukcja
31 sie 2024
ibercoin
Aukcja
26 wrz 2024
Kategoria
Rok
Szukaj
Rok
Zamknąć
Niemcy
Okres
1871-2001
Kategoria
Zamknąć
???
Niemcy
Okres
1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
Zostać partnerem
Email
*
Telefon
Organizacja
Osoba kontaktowa
Wysłać
Reklama
Email
*
Telefon
Organizacja
Osoba kontaktowa
Wysłać
Jak możemy pomóc?
Email
*
Imię
Pytanie
*
Załącz plik
Wybierz plik
Wysłać