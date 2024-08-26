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Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001

Monety Niemiec 1914 roku

Małe Cesarskie monety

Awers
Rewers
1 marka 1914 A
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
1 133
Awers
Rewers
1 marka 1914 D
Średnia cena 15 $
Sprzedaży
2 86
Awers
Rewers
1 marka 1914 E
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
1 51
Awers
Rewers
1 marka 1914 F
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
1 46
Awers
Rewers
1 marka 1914 G
Średnia cena 25 $
Sprzedaży
1 40
Awers
Rewers
1 marka 1914 J
Średnia cena 30 $
Sprzedaży
0 57
Awers
Rewers
1 marka 1891-1916 Przesunięcie stempla
Średnia cena 24000 $
Sprzedaży
1 73
Awers
Rewers
1/2 marki 1914 A
Średnia cena 20 $
Sprzedaży
3 46
Awers
Rewers
1/2 marki 1914 D
Średnia cena 55 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
1/2 marki 1914 J
Średnia cena 15 $
Sprzedaży
0 13
Awers
Rewers
1/2 marki 1905-1919 Przesunięcie stempla
Średnia cena 180 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
10 fenigów 1914 A
Średnia cena 15 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
10 fenigów 1914 D
Średnia cena 5 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
10 fenigów 1914 E
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 16
Awers
Rewers
10 fenigów 1914 F
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
10 fenigów 1914 G
Średnia cena 5 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
10 fenigów 1914 J
Średnia cena
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
10 fenigów 1890-1916 Przesunięcie stempla
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
10 fenigów 1890-1916 Stempel skręcony
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
5 fenigów 1914 A
Średnia cena 25 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
5 fenigów 1914 D
Średnia cena 55 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
5 fenigów 1914 E
Średnia cena
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
5 fenigów 1914 F
Średnia cena 25 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
5 fenigów 1914 G
Średnia cena
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
5 fenigów 1914 J
Średnia cena
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
5 fenigów 1890-1915 Przesunięcie stempla
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
5 fenigów 1890-1915 Cienki krążek
Średnia cena 350 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
2 fenigi 1914 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
2 fenigi 1914 E
Średnia cena
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
2 fenigi 1914 F
Średnia cena 260 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
2 fenigi 1914 G
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
2 fenigi 1914 J
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
2 fenigi 1904-1916 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1 fenig 1914 A
Średnia cena 15 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
1 fenig 1914 D
Średnia cena
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1914 E
Średnia cena
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1 fenig 1914 F
Średnia cena 25 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1914 G
Średnia cena
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1914 J
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 fenig 1890-1916 J Przesunięcie stempla
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 14
Awers
Rewers
1 fenig 1890-1916 J Incuse
Średnia cena 1500 $
Sprzedaży
0 16

Monety Anhaltu

Awers
Rewers
5 marek 1914 A Anhalt Srebrny ślub
Średnia cena 220 $
Sprzedaży
3 760
Awers
Rewers
5 marek 1914 Próba Anhalt Srebrny ślub. Bez znaku mennicy
Średnia cena
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
5 marek 1914 Próba Anhalt Srebrny ślub
Średnia cena
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
3 marki 1914 A Anhalt Srebrny ślub
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
1 935

Monety Badenu

Awers
Rewers
20 marek 1914 G Badenia
Średnia cena 510 $
Sprzedaży
0 256
Awers
Rewers
3 marki 1914 G Badenia
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 130

Monety Bawarii

Awers
Rewers
20 marek 1914 D Bawaria
Średnia cena 4500 $
Sprzedaży
2 228
Awers
Rewers
20 marek 1914 D Próba Bawaria
Średnia cena 11000 $
Sprzedaży
0 38
Awers
Rewers
5 marek 1914 D Bawaria
Średnia cena 180 $
Sprzedaży
4 845
Awers
Rewers
5 marek 1914 D Bawaria Rant gładki
Średnia cena
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
5 marek 1914 D Próba Bawaria
Średnia cena 5900 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
3 marki 1914 D Bawaria
Średnia cena 50 $
Sprzedaży
2 560
Awers
Rewers
2 marki 1914 D Bawaria
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
2 433

Monety Hamburga

Awers
Rewers
3 marki 1914 J Hamburg
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
1 241
Awers
Rewers
2 marki 1914 J Hamburg
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
1 152

Monety Lubeka

Awers
Rewers
3 marki 1914 A Lubeka
Średnia cena 230 $
Sprzedaży
0 104

Monety Prus

Awers
Rewers
20 marek 1914 A Prusy
Średnia cena 480 $
Sprzedaży
3 738
Awers
Rewers
5 marek 1914 A Prusy
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
2 434
Awers
Rewers
3 marki 1914 A Prusy
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
2 457
Awers
Rewers
3 marki 1914 A Prusy Przesunięcie stempla
Średnia cena 690 $
Sprzedaży
0 1

Monety Sachsen-Meiningena

Awers
Rewers
20 marek 1914 D Saksonia-Meiningen
Średnia cena 12000 $
Sprzedaży
0 62
Awers
Rewers
10 marek 1914 D Saksonia-Meiningen
Średnia cena 7900 $
Sprzedaży
0 70

Monety Saksonii

Awers
Rewers
20 marek 1914 E Saksonia
Średnia cena 850 $
Sprzedaży
0 105
Awers
Rewers
5 marek 1914 E Saksonia
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
3 643
Awers
Rewers
2 marki 1914 E Saksonia
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
1 237

Monety Wirtembergii

Awers
Rewers
20 marek 1914 F Wirtembergia
Średnia cena 8800 $
Sprzedaży
0 46
Awers
Rewers
3 marki 1914 F Wirtembergia
Średnia cena 50 $
Sprzedaży
1 270
Awers
Rewers
2 marki 1914 F Wirtembergia
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
0 157
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