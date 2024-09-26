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Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001

Monety Niemiec 1902 roku

Małe Cesarskie monety

Awers
Rewers
1 marka 1902 A
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 31
Awers
Rewers
1 marka 1902 D
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
0 31
Awers
Rewers
1 marka 1902 E
Średnia cena 190 $
Sprzedaży
0 18
Awers
Rewers
1 marka 1902 F
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 17
Awers
Rewers
1 marka 1902 G
Średnia cena 360 $
Sprzedaży
0 19
Awers
Rewers
1 marka 1902 J
Średnia cena 1800 $
Sprzedaży
0 34
Awers
Rewers
1 marka 1891-1916 Przesunięcie stempla
Średnia cena 24000 $
Sprzedaży
1 73
Awers
Rewers
50 fenigów 1902 F
Średnia cena 450 $
Sprzedaży
0 93
Awers
Rewers
50 fenigów 1896-1903 Przesunięcie stempla
Średnia cena 590 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
10 fenigów 1902 A
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
10 fenigów 1902 D
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
10 fenigów 1902 E
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
10 fenigów 1902 F
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
10 fenigów 1902 G
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
10 fenigów 1902 J
Średnia cena
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
10 fenigów 1890-1916 Przesunięcie stempla
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
10 fenigów 1890-1916 Stempel skręcony
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
5 fenigów 1902 A
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
5 fenigów 1902 D
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
5 fenigów 1902 E
Średnia cena 55 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
5 fenigów 1902 F
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
5 fenigów 1902 G
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
5 fenigów 1902 J
Średnia cena 300 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
5 fenigów 1890-1915 Przesunięcie stempla
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
5 fenigów 1890-1915 Cienki krążek
Średnia cena 350 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
1 fenig 1902 A
Średnia cena 25 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 fenig 1902 D
Średnia cena 55 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 fenig 1902 E
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
1 fenig 1902 F
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
1 fenig 1902 G
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
1 fenig 1902 J
Średnia cena 1100 $
Sprzedaży
0 28
Awers
Rewers
1 fenig 1890-1916 J Przesunięcie stempla
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 14
Awers
Rewers
1 fenig 1890-1916 J Incuse
Średnia cena 1500 $
Sprzedaży
0 16

Monety Badenu

Awers
Rewers
10 marek 1902 G Badenia
Średnia cena 540 $
Sprzedaży
0 80
Awers
Rewers
5 marek 1902 G Badenia
Średnia cena 280 $
Sprzedaży
0 151
Awers
Rewers
5 marek 1902 Badenia 50 rocznica panowania
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
6 749
Awers
Rewers
5 marek 1902 G Badenia
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
1 151
Awers
Rewers
2 marki 1902 G Badenia
Średnia cena 1600 $
Sprzedaży
0 29
Awers
Rewers
2 marki 1902 Badenia 50 rocznica panowania
Średnia cena 30 $
Sprzedaży
2 373
Awers
Rewers
2 marki 1902 G Badenia
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 86

Monety Bawarii

Awers
Rewers
10 marek 1902 D Bawaria
Średnia cena 340 $
Sprzedaży
0 68
Awers
Rewers
5 marek 1902 D Bawaria
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
1 129
Awers
Rewers
2 marki 1902 D Bawaria
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
1 109
Awers
Rewers
2 marki 1901-1913 Bawaria Przesunięcie stempla
Średnia cena 400 $
Sprzedaży
0 1

Monety Hamburga

Awers
Rewers
10 marek 1902 J Hamburg
Średnia cena 360 $
Sprzedaży
0 65
Awers
Rewers
5 marek 1902 J Hamburg
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 80
Awers
Rewers
2 marki 1902 J Hamburg
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 66

Monety Prus

Awers
Rewers
20 marek 1902 A Prusy
Średnia cena 470 $
Sprzedaży
1 184
Awers
Rewers
10 marek 1902 A Prusy
Średnia cena 260 $
Sprzedaży
0 83
Awers
Rewers
5 marek 1902 A Prusy
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 201
Awers
Rewers
5 marek 1891-1908 Prusy Przesunięcie stempla
Średnia cena 1200 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
2 marki 1902 A Prusy
Średnia cena 15 $
Sprzedaży
0 88
Awers
Rewers
2 marki 1891-1912 Prusy Przesunięcie stempla
Średnia cena 320 $
Sprzedaży
0 15

Monety Sachsen-Meiningena

Awers
Rewers
10 marek 1902 D Saksonia-Meiningen
Średnia cena 5100 $
Sprzedaży
0 73
Awers
Rewers
5 marek 1902 D Saksonia-Meiningen
Średnia cena 450 $
Sprzedaży
6 429
Awers
Rewers
2 marki 1902 D Saksonia-Meiningen
Średnia cena 570 $
Sprzedaży
1 434

Monety Saksonii

Awers
Rewers
10 marek 1902 E Saksonia
Średnia cena 630 $
Sprzedaży
0 58
Awers
Rewers
5 marek 1902 E Saksonia
Średnia cena 240 $
Sprzedaży
1 167
Awers
Rewers
5 marek 1902 E Saksonia Daty życia
Średnia cena 250 $
Sprzedaży
6 972
Awers
Rewers
2 marki 1902 E Saksonia
Średnia cena 220 $
Sprzedaży
2 175
Awers
Rewers
2 marki 1902 E Saksonia Daty życia
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
2 619

Monety Wirtembergii

Awers
Rewers
10 marek 1902 F Wirtembergia
Średnia cena 360 $
Sprzedaży
0 78
Awers
Rewers
5 marek 1902 F Wirtembergia
Średnia cena 270 $
Sprzedaży
1 109
Awers
Rewers
5 marek 1892-1913 Wirtembergia Przesunięcie stempla
Średnia cena 910 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
2 marki 1902 F Wirtembergia
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
0 32
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