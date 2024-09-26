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Niemcy
1902
Niemcy
Okres:
1871-2001
1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
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Niemcy
1902
Monety Niemiec 1902 roku
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Cesarskie
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Sachsen-Meiningen
Saksonia
Wirtembergia
Małe Cesarskie monety
1 marka 1902 A
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
31
1 marka 1902 D
Średnia cena
60 $
Sprzedaży
0
31
1 marka 1902 E
Średnia cena
190 $
Sprzedaży
0
18
1 marka 1902 F
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
17
1 marka 1902 G
Średnia cena
360 $
Sprzedaży
0
19
1 marka 1902 J
Średnia cena
1800 $
Sprzedaży
0
34
1 marka 1891-1916
Przesunięcie stempla
Średnia cena
24000 $
Sprzedaży
1
73
50 fenigów 1902 F
Średnia cena
450 $
Sprzedaży
0
93
50 fenigów 1896-1903
Przesunięcie stempla
Średnia cena
590 $
Sprzedaży
0
1
10 fenigów 1902 A
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
9
10 fenigów 1902 D
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
2
10 fenigów 1902 E
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
6
10 fenigów 1902 F
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
8
10 fenigów 1902 G
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
9
10 fenigów 1902 J
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
8
10 fenigów 1890-1916
Przesunięcie stempla
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
10
10 fenigów 1890-1916
Stempel skręcony
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
5
5 fenigów 1902 A
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
5
5 fenigów 1902 D
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
1
5 fenigów 1902 E
Średnia cena
55 $
Sprzedaży
0
5
5 fenigów 1902 F
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
6
5 fenigów 1902 G
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
4
5 fenigów 1902 J
Średnia cena
300 $
Sprzedaży
0
3
5 fenigów 1890-1915
Przesunięcie stempla
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
0
6
5 fenigów 1890-1915
Cienki krążek
Średnia cena
350 $
Sprzedaży
0
8
1 fenig 1902 A
Średnia cena
25 $
Sprzedaży
0
2
1 fenig 1902 D
Średnia cena
55 $
Sprzedaży
0
2
1 fenig 1902 E
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
10
1 fenig 1902 F
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
4
1 fenig 1902 G
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
10
1 fenig 1902 J
Średnia cena
1100 $
Sprzedaży
0
28
1 fenig 1890-1916 J
Przesunięcie stempla
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
14
1 fenig 1890-1916 J
Incuse
Średnia cena
1500 $
Sprzedaży
0
16
Monety Badenu
10 marek 1902 G Badenia
Średnia cena
540 $
Sprzedaży
0
80
5 marek 1902 G Badenia
Średnia cena
280 $
Sprzedaży
0
151
5 marek 1902 Badenia
50 rocznica panowania
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
6
749
5 marek 1902 G Badenia
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
1
151
2 marki 1902 G Badenia
Średnia cena
1600 $
Sprzedaży
0
29
2 marki 1902 Badenia
50 rocznica panowania
Średnia cena
30 $
Sprzedaży
2
373
2 marki 1902 G Badenia
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
86
Monety Bawarii
10 marek 1902 D Bawaria
Średnia cena
340 $
Sprzedaży
0
68
5 marek 1902 D Bawaria
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
1
129
2 marki 1902 D Bawaria
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
1
109
2 marki 1901-1913 Bawaria
Przesunięcie stempla
Średnia cena
400 $
Sprzedaży
0
1
Monety Hamburga
10 marek 1902 J Hamburg
Średnia cena
360 $
Sprzedaży
0
65
5 marek 1902 J Hamburg
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
80
2 marki 1902 J Hamburg
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
66
Monety Prus
20 marek 1902 A Prusy
Średnia cena
470 $
Sprzedaży
1
184
10 marek 1902 A Prusy
Średnia cena
260 $
Sprzedaży
0
83
5 marek 1902 A Prusy
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
201
5 marek 1891-1908 Prusy
Przesunięcie stempla
Średnia cena
1200 $
Sprzedaży
0
8
2 marki 1902 A Prusy
Średnia cena
15 $
Sprzedaży
0
88
2 marki 1891-1912 Prusy
Przesunięcie stempla
Średnia cena
320 $
Sprzedaży
0
15
Monety Sachsen-Meiningena
10 marek 1902 D Saksonia-Meiningen
Średnia cena
5100 $
Sprzedaży
0
73
5 marek 1902 D Saksonia-Meiningen
Średnia cena
450 $
Sprzedaży
6
429
2 marki 1902 D Saksonia-Meiningen
Średnia cena
570 $
Sprzedaży
1
434
Monety Saksonii
10 marek 1902 E Saksonia
Średnia cena
630 $
Sprzedaży
0
58
5 marek 1902 E Saksonia
Średnia cena
240 $
Sprzedaży
1
167
5 marek 1902 E Saksonia
Daty życia
Średnia cena
250 $
Sprzedaży
6
972
2 marki 1902 E Saksonia
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
2
175
2 marki 1902 E Saksonia
Daty życia
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
2
619
Monety Wirtembergii
10 marek 1902 F Wirtembergia
Średnia cena
360 $
Sprzedaży
0
78
5 marek 1902 F Wirtembergia
Średnia cena
270 $
Sprzedaży
1
109
5 marek 1892-1913 Wirtembergia
Przesunięcie stempla
Średnia cena
910 $
Sprzedaży
0
3
2 marki 1902 F Wirtembergia
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
0
32
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Okres
1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
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