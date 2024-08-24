Katalog Szukaj Aukcje Taryfy
Szukaj
USD Waluta
language_pl Język
flag
Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001

Monety Niemiec 1899 roku

Małe Cesarskie monety

Awers
Rewers
1 marka 1899 A
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 14
Awers
Rewers
1 marka 1899 D
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 31
Awers
Rewers
1 marka 1899 E
Średnia cena 290 $
Sprzedaży
0 14
Awers
Rewers
1 marka 1899 F
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
1 36
Awers
Rewers
1 marka 1899 G
Średnia cena 300 $
Sprzedaży
0 25
Awers
Rewers
1 marka 1899 J
Średnia cena 370 $
Sprzedaży
1 24
Awers
Rewers
1 marka 1891-1916 Przesunięcie stempla
Średnia cena 24000 $
Sprzedaży
1 73
Awers
Rewers
50 fenigów 1896-1903 Przesunięcie stempla
Średnia cena 590 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
10 fenigów 1899 A
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
10 fenigów 1899 D
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
10 fenigów 1899 E
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
1 8
Awers
Rewers
10 fenigów 1899 F
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
10 fenigów 1899 G
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
10 fenigów 1899 J
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
10 fenigów 1890-1916 Przesunięcie stempla
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
10 fenigów 1890-1916 Stempel skręcony
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
5 fenigów 1899 A
Średnia cena 25 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
5 fenigów 1899 D
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
5 fenigów 1899 E
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
5 fenigów 1899 F
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
5 fenigów 1899 G
Średnia cena 230 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
5 fenigów 1899 J
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
5 fenigów 1890-1915 Przesunięcie stempla
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
5 fenigów 1890-1915 Cienki krążek
Średnia cena 350 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
1 fenig 1899 A
Średnia cena 4 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
1 fenig 1899 D
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 fenig 1899 E
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
1 fenig 1899 F
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1 fenig 1899 G
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1899 J
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1890-1916 J Przesunięcie stempla
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 14
Awers
Rewers
1 fenig 1890-1916 J Incuse
Średnia cena 1500 $
Sprzedaży
0 16

Monety Badenu

Awers
Rewers
5 marek 1899 G Badenia
Średnia cena 800 $
Sprzedaży
1 110
Awers
Rewers
2 marki 1899 G Badenia
Średnia cena 420 $
Sprzedaży
1 79

Monety Bawarii

Awers
Rewers
5 marek 1899 D Bawaria
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
1 57
Awers
Rewers
2 marki 1899 D Bawaria
Średnia cena 180 $
Sprzedaży
0 51

Monety Hamburga

Awers
Rewers
20 marek 1899 J Hamburg
Średnia cena 440 $
Sprzedaży
0 223
Awers
Rewers
5 marek 1899 J Hamburg
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 28
Awers
Rewers
2 marki 1899 J Hamburg
Średnia cena 230 $
Sprzedaży
0 45

Monety Hesji

Awers
Rewers
20 marek 1899 A Hesja
Średnia cena 640 $
Sprzedaży
1 89
Awers
Rewers
5 marek 1899 A Hesja
Średnia cena 210 $
Sprzedaży
1 156
Awers
Rewers
2 marki 1899 A Hesja
Średnia cena 320 $
Sprzedaży
0 153

Monety Prus

Awers
Rewers
20 marek 1899 A Prusy
Średnia cena 470 $
Sprzedaży
0 236
Awers
Rewers
10 marek 1899 A Prusy
Średnia cena 240 $
Sprzedaży
0 52
Awers
Rewers
5 marek 1899 A Prusy
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 65
Awers
Rewers
5 marek 1891-1908 Prusy Przesunięcie stempla
Średnia cena 1200 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
2 marki 1899 A Prusy
Średnia cena 30 $
Sprzedaży
1 85
Awers
Rewers
2 marki 1891-1912 Prusy Przesunięcie stempla
Średnia cena 320 $
Sprzedaży
0 15

Monety Reiss Greitz

Awers
Rewers
2 marki 1899 A Reuss-Greiz
Średnia cena 420 $
Sprzedaży
2 359

Monety Saksonii

Awers
Rewers
5 marek 1899 E Saksonia
Średnia cena 320 $
Sprzedaży
0 88
Awers
Rewers
2 marki 1899 E Saksonia
Średnia cena 230 $
Sprzedaży
1 95

Monety Wirtembergii

Awers
Rewers
5 marek 1899 F Wirtembergia
Średnia cena 330 $
Sprzedaży
0 35
Awers
Rewers
5 marek 1892-1913 Wirtembergia Przesunięcie stempla
Średnia cena 910 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
2 marki 1899 F Wirtembergia
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 59
Najlepsze oferty
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Aukcja 24 sie 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Aukcja 19 wrz 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Aukcja 26 sie 2024
Kategoria
Rok
Szukaj