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Niemcy
1899
Niemcy
Okres:
1871-2001
1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
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Niemcy
1899
Monety Niemiec 1899 roku
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Cesarskie
Baden
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Hesja
Prusy
Reiss-Greitz
Saksonia
Wirtembergia
Małe Cesarskie monety
1 marka 1899 A
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
14
1 marka 1899 D
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
31
1 marka 1899 E
Średnia cena
290 $
Sprzedaży
0
14
1 marka 1899 F
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
1
36
1 marka 1899 G
Średnia cena
300 $
Sprzedaży
0
25
1 marka 1899 J
Średnia cena
370 $
Sprzedaży
1
24
1 marka 1891-1916
Przesunięcie stempla
Średnia cena
24000 $
Sprzedaży
1
73
50 fenigów 1896-1903
Przesunięcie stempla
Średnia cena
590 $
Sprzedaży
0
1
10 fenigów 1899 A
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
4
10 fenigów 1899 D
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
7
10 fenigów 1899 E
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
1
8
10 fenigów 1899 F
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
2
10 fenigów 1899 G
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
8
10 fenigów 1899 J
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
2
10 fenigów 1890-1916
Przesunięcie stempla
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
10
10 fenigów 1890-1916
Stempel skręcony
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
5
5 fenigów 1899 A
Średnia cena
25 $
Sprzedaży
0
4
5 fenigów 1899 D
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
3
5 fenigów 1899 E
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
0
4
5 fenigów 1899 F
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
2
5 fenigów 1899 G
Średnia cena
230 $
Sprzedaży
0
5
5 fenigów 1899 J
Średnia cena
65 $
Sprzedaży
0
4
5 fenigów 1890-1915
Przesunięcie stempla
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
0
6
5 fenigów 1890-1915
Cienki krążek
Średnia cena
350 $
Sprzedaży
0
8
1 fenig 1899 A
Średnia cena
4 $
Sprzedaży
0
6
1 fenig 1899 D
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
2
1 fenig 1899 E
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
4
1 fenig 1899 F
Średnia cena
60 $
Sprzedaży
0
3
1 fenig 1899 G
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1899 J
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1890-1916 J
Przesunięcie stempla
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
14
1 fenig 1890-1916 J
Incuse
Średnia cena
1500 $
Sprzedaży
0
16
Monety Badenu
5 marek 1899 G Badenia
Średnia cena
800 $
Sprzedaży
1
110
2 marki 1899 G Badenia
Średnia cena
420 $
Sprzedaży
1
79
Monety Bawarii
5 marek 1899 D Bawaria
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
1
57
2 marki 1899 D Bawaria
Średnia cena
180 $
Sprzedaży
0
51
Monety Hamburga
20 marek 1899 J Hamburg
Średnia cena
440 $
Sprzedaży
0
223
5 marek 1899 J Hamburg
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
28
2 marki 1899 J Hamburg
Średnia cena
230 $
Sprzedaży
0
45
Monety Hesji
20 marek 1899 A Hesja
Średnia cena
640 $
Sprzedaży
1
89
5 marek 1899 A Hesja
Średnia cena
210 $
Sprzedaży
1
156
2 marki 1899 A Hesja
Średnia cena
320 $
Sprzedaży
0
153
Monety Prus
20 marek 1899 A Prusy
Średnia cena
470 $
Sprzedaży
0
236
10 marek 1899 A Prusy
Średnia cena
240 $
Sprzedaży
0
52
5 marek 1899 A Prusy
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
65
5 marek 1891-1908 Prusy
Przesunięcie stempla
Średnia cena
1200 $
Sprzedaży
0
8
2 marki 1899 A Prusy
Średnia cena
30 $
Sprzedaży
1
85
2 marki 1891-1912 Prusy
Przesunięcie stempla
Średnia cena
320 $
Sprzedaży
0
15
Monety Reiss Greitz
2 marki 1899 A Reuss-Greiz
Średnia cena
420 $
Sprzedaży
2
359
Monety Saksonii
5 marek 1899 E Saksonia
Średnia cena
320 $
Sprzedaży
0
88
2 marki 1899 E Saksonia
Średnia cena
230 $
Sprzedaży
1
95
Monety Wirtembergii
5 marek 1899 F Wirtembergia
Średnia cena
330 $
Sprzedaży
0
35
5 marek 1892-1913 Wirtembergia
Przesunięcie stempla
Średnia cena
910 $
Sprzedaży
0
3
2 marki 1899 F Wirtembergia
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
59
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Niemcy
Okres
1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
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