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Niemcy
1893
Niemcy
Okres:
1871-2001
1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
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Niemcy
1893
Monety Niemiec 1893 roku
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Cesarskie
Baden
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Prusy
Saksonia
Wirtembergia
Małe Cesarskie monety
1 marka 1893 A
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
0
35
1 marka 1893 D
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
22
1 marka 1893 E
Średnia cena
420 $
Sprzedaży
0
11
1 marka 1893 F
Średnia cena
400 $
Sprzedaży
0
34
1 marka 1893 J
Średnia cena
370 $
Sprzedaży
0
11
1 marka 1891-1916
Przesunięcie stempla
Średnia cena
24000 $
Sprzedaży
1
73
10 fenigów 1893 A
Średnia cena
50 $
Sprzedaży
0
9
10 fenigów 1893 E
Średnia cena
400 $
Sprzedaży
0
5
10 fenigów 1893 F
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
7
10 fenigów 1893 G
Średnia cena
230 $
Sprzedaży
0
1
10 fenigów 1893 J
Średnia cena
180 $
Sprzedaży
0
5
10 fenigów 1890-1916
Przesunięcie stempla
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
10
10 fenigów 1890-1916
Stempel skręcony
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
5
5 fenigów 1893 A
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
5 fenigów 1893 D
Średnia cena
60 $
Sprzedaży
0
3
5 fenigów 1893 E
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
4
5 fenigów 1893 F
Średnia cena
65 $
Sprzedaży
0
8
5 fenigów 1893 G
Średnia cena
370 $
Sprzedaży
0
4
5 fenigów 1893 J
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
2
5 fenigów 1890-1915
Przesunięcie stempla
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
0
6
5 fenigów 1890-1915
Cienki krążek
Średnia cena
350 $
Sprzedaży
0
8
1 fenig 1893 A
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
5
1 fenig 1893 D
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
7
1 fenig 1893 E
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
4
1 fenig 1893 F
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
8
1 fenig 1893 G
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
7
1 fenig 1893 J
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
5
1 fenig 1890-1916 J
Przesunięcie stempla
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
14
1 fenig 1890-1916 J
Incuse
Średnia cena
1500 $
Sprzedaży
0
16
Monety Badenu
10 marek 1893 G Badenia
Średnia cena
380 $
Sprzedaży
0
117
5 marek 1893 G Badenia
Średnia cena
500 $
Sprzedaży
0
41
Monety Bawarii
10 marek 1893 D Bawaria
Średnia cena
370 $
Sprzedaży
0
187
5 marek 1893 D Bawaria
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
52
2 marki 1893 D Bawaria
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
0
40
Monety Hamburga
20 marek 1893 J Hamburg
Średnia cena
540 $
Sprzedaży
0
132
10 marek 1893 J Hamburg
Średnia cena
290 $
Sprzedaży
0
77
5 marek 1893 J Hamburg
Średnia cena
360 $
Sprzedaży
0
17
2 marki 1893 J Hamburg
Średnia cena
350 $
Sprzedaży
0
21
Monety Hesji
20 marek 1893 A Hesja
Średnia cena
2000 $
Sprzedaży
0
215
10 marek 1893 A Hesja
Średnia cena
1300 $
Sprzedaży
0
241
Monety Prus
20 marek 1893 A Prusy
Średnia cena
410 $
Sprzedaży
0
103
10 marek 1893 A Prusy
Średnia cena
250 $
Sprzedaży
0
172
5 marek 1893 A Prusy
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
1
69
5 marek 1891-1908 Prusy
Przesunięcie stempla
Średnia cena
1200 $
Sprzedaży
0
8
2 marki 1893 A Prusy
Średnia cena
180 $
Sprzedaży
0
94
2 marki 1891-1912 Prusy
Przesunięcie stempla
Średnia cena
320 $
Sprzedaży
0
15
Monety Saksonii
10 marek 1893 E Saksonia
Średnia cena
300 $
Sprzedaży
0
137
5 marek 1893 E Saksonia
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
1
59
2 marki 1893 E Saksonia
Średnia cena
290 $
Sprzedaży
0
36
Monety Wirtembergii
10 marek 1893 F Wirtembergia
Średnia cena
480 $
Sprzedaży
0
109
5 marek 1893 F Wirtembergia
Średnia cena
500 $
Sprzedaży
0
59
5 marek 1892-1913 Wirtembergia
Przesunięcie stempla
Średnia cena
910 $
Sprzedaży
0
3
2 marki 1893 F Wirtembergia
Średnia cena
290 $
Sprzedaży
2
28
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Okres
1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
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