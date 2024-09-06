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Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001

Monety Niemiec 1893 roku

Małe Cesarskie monety

Awers
Rewers
1 marka 1893 A
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
0 35
Awers
Rewers
1 marka 1893 D
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 22
Awers
Rewers
1 marka 1893 E
Średnia cena 420 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
1 marka 1893 F
Średnia cena 400 $
Sprzedaży
0 34
Awers
Rewers
1 marka 1893 J
Średnia cena 370 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
1 marka 1891-1916 Przesunięcie stempla
Średnia cena 24000 $
Sprzedaży
1 73
Awers
Rewers
10 fenigów 1893 A
Średnia cena 50 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
10 fenigów 1893 E
Średnia cena 400 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
10 fenigów 1893 F
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
10 fenigów 1893 G
Średnia cena 230 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
10 fenigów 1893 J
Średnia cena 180 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
10 fenigów 1890-1916 Przesunięcie stempla
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
10 fenigów 1890-1916 Stempel skręcony
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
5 fenigów 1893 A
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
5 fenigów 1893 D
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
5 fenigów 1893 E
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
5 fenigów 1893 F
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
5 fenigów 1893 G
Średnia cena 370 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
5 fenigów 1893 J
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
5 fenigów 1890-1915 Przesunięcie stempla
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
5 fenigów 1890-1915 Cienki krążek
Średnia cena 350 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
1 fenig 1893 A
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
1 fenig 1893 D
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
1 fenig 1893 E
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
1 fenig 1893 F
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
1 fenig 1893 G
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
1 fenig 1893 J
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
1 fenig 1890-1916 J Przesunięcie stempla
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 14
Awers
Rewers
1 fenig 1890-1916 J Incuse
Średnia cena 1500 $
Sprzedaży
0 16

Monety Badenu

Awers
Rewers
10 marek 1893 G Badenia
Średnia cena 380 $
Sprzedaży
0 117
Awers
Rewers
5 marek 1893 G Badenia
Średnia cena 500 $
Sprzedaży
0 41

Monety Bawarii

Awers
Rewers
10 marek 1893 D Bawaria
Średnia cena 370 $
Sprzedaży
0 187
Awers
Rewers
5 marek 1893 D Bawaria
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 52
Awers
Rewers
2 marki 1893 D Bawaria
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
0 40

Monety Hamburga

Awers
Rewers
20 marek 1893 J Hamburg
Średnia cena 540 $
Sprzedaży
0 132
Awers
Rewers
10 marek 1893 J Hamburg
Średnia cena 290 $
Sprzedaży
0 77
Awers
Rewers
5 marek 1893 J Hamburg
Średnia cena 360 $
Sprzedaży
0 17
Awers
Rewers
2 marki 1893 J Hamburg
Średnia cena 350 $
Sprzedaży
0 21

Monety Hesji

Awers
Rewers
20 marek 1893 A Hesja
Średnia cena 2000 $
Sprzedaży
0 215
Awers
Rewers
10 marek 1893 A Hesja
Średnia cena 1300 $
Sprzedaży
0 241

Monety Prus

Awers
Rewers
20 marek 1893 A Prusy
Średnia cena 410 $
Sprzedaży
0 103
Awers
Rewers
10 marek 1893 A Prusy
Średnia cena 250 $
Sprzedaży
0 172
Awers
Rewers
5 marek 1893 A Prusy
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
1 69
Awers
Rewers
5 marek 1891-1908 Prusy Przesunięcie stempla
Średnia cena 1200 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
2 marki 1893 A Prusy
Średnia cena 180 $
Sprzedaży
0 94
Awers
Rewers
2 marki 1891-1912 Prusy Przesunięcie stempla
Średnia cena 320 $
Sprzedaży
0 15

Monety Saksonii

Awers
Rewers
10 marek 1893 E Saksonia
Średnia cena 300 $
Sprzedaży
0 137
Awers
Rewers
5 marek 1893 E Saksonia
Średnia cena 220 $
Sprzedaży
1 59
Awers
Rewers
2 marki 1893 E Saksonia
Średnia cena 290 $
Sprzedaży
0 36

Monety Wirtembergii

Awers
Rewers
10 marek 1893 F Wirtembergia
Średnia cena 480 $
Sprzedaży
0 109
Awers
Rewers
5 marek 1893 F Wirtembergia
Średnia cena 500 $
Sprzedaży
0 59
Awers
Rewers
5 marek 1892-1913 Wirtembergia Przesunięcie stempla
Średnia cena 910 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
2 marki 1893 F Wirtembergia
Średnia cena 290 $
Sprzedaży
2 28
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