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Niemcy
1888
Niemcy
Okres:
1871-2001
1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
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Niemcy
1888
Monety Niemiec 1888 roku
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Cesarskie
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Prusy
Saksonia
Wirtembergia
Małe Cesarskie monety
20 fenigów 1888 A
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
61
20 fenigów 1888 D
Średnia cena
60 $
Sprzedaży
0
21
20 fenigów 1888 E
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
24
20 fenigów 1888 F
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
21
20 fenigów 1888 G
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
7
20 fenigów 1888 J
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
11
10 fenigów 1888 A
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
0
9
10 fenigów 1888 D
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
7
10 fenigów 1888 E
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
5
10 fenigów 1888 F
Średnia cena
190 $
Sprzedaży
0
3
10 fenigów 1888 G
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
0
4
10 fenigów 1888 J
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
0
3
10 fenigów 1873-1889
Przesunięcie stempla
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
3
5 fenigów 1888 A
Średnia cena
40 $
Sprzedaży
0
5
5 fenigów 1888 D
Średnia cena
65 $
Sprzedaży
0
4
5 fenigów 1888 E
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
0
15
5 fenigów 1888 F
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
3
5 fenigów 1888 G
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
1
6
5 fenigów 1888 J
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
2
5 fenigów 1874-1889
Przesunięcie stempla
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
8
5 fenigów 1874-1889
Incuse
Średnia cena
210 $
Sprzedaży
0
6
1 fenig 1888 A
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
6
1 fenig 1888 D
Średnia cena
65 $
Sprzedaży
0
6
1 fenig 1888 E
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
4
1 fenig 1888 F
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
17
1 fenig 1888 G
Średnia cena
200 $
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1888 J
Średnia cena
30 $
Sprzedaży
0
12
1 fenig 1873-1889
Przesunięcie stempla
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
16
Monety Badenu
10 marek 1888 G Badenia
Średnia cena
370 $
Sprzedaży
0
104
5 marek 1888 G Badenia
Średnia cena
1700 $
Sprzedaży
0
39
5 marek 1888 G Badenia
Napis "BΛDEN"
Średnia cena
2300 $
Sprzedaży
1
107
2 marki 1888 G Badenia
Średnia cena
1000 $
Sprzedaży
0
107
Monety Bawarii
10 marek 1888 D Bawaria
Średnia cena
540 $
Sprzedaży
0
355
5 marek 1888 D Bawaria
Średnia cena
510 $
Sprzedaży
3
530
2 marki 1888 D Bawaria
Średnia cena
500 $
Sprzedaży
2
410
Monety Hamburga
10 marek 1888 J Hamburg
Średnia cena
310 $
Sprzedaży
0
80
5 marek 1888 J Hamburg
Średnia cena
670 $
Sprzedaży
1
108
2 marki 1888 J Hamburg
Średnia cena
530 $
Sprzedaży
1
116
Monety Hesji
10 marek 1888 A Hesja
Średnia cena
690 $
Sprzedaży
0
135
5 marek 1888 A Hesja
Średnia cena
1900 $
Sprzedaży
2
260
2 marki 1888 A Hesja
Średnia cena
2100 $
Sprzedaży
1
225
Monety Prus
20 marek 1888 A Prusy
Średnia cena
670 $
Sprzedaży
0
238
20 marek 1888 A Prusy
Średnia cena
510 $
Sprzedaży
2
1233
20 marek 1888 A Prusy
Jednostronna odbitka
Średnia cena
410 $
Sprzedaży
0
2
20 marek 1888 A Prusy
Średnia cena
670 $
Sprzedaży
0
318
10 marek 1888 A Prusy
Średnia cena
520 $
Sprzedaży
0
270
10 marek 1888 A Prusy
Średnia cena
290 $
Sprzedaży
2
1318
5 marek 1888 A Prusy
Średnia cena
250 $
Sprzedaży
9
1362
5 marek 1888 A Prusy
Średnia cena
630 $
Sprzedaży
4
678
5 marek 1888 A Prusy
Klipa. Jednostronna odbitka
Średnia cena
750 $
Sprzedaży
0
5
2 marki 1888 A Prusy
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
4
1104
2 marki 1888 A Prusy
Średnia cena
440 $
Sprzedaży
5
704
Monety Saksonii
10 marek 1888 E Saksonia
Średnia cena
600 $
Sprzedaży
0
105
2 marki 1888 E Saksonia
Średnia cena
1000 $
Sprzedaży
2
150
Monety Wirtembergii
10 marek 1888 F Wirtembergia
Średnia cena
290 $
Sprzedaży
0
109
5 marek 1888 F Wirtembergia
Średnia cena
230 $
Sprzedaży
1
152
2 marki 1888 F Wirtembergia
Średnia cena
640 $
Sprzedaży
1
143
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Niemcy
Okres
1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
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