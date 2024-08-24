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Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001

Monety Niemiec 1888 roku

Małe Cesarskie monety

Awers
Rewers
20 fenigów 1888 A
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 61
Awers
Rewers
20 fenigów 1888 D
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
0 21
Awers
Rewers
20 fenigów 1888 E
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 24
Awers
Rewers
20 fenigów 1888 F
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 21
Awers
Rewers
20 fenigów 1888 G
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
20 fenigów 1888 J
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
10 fenigów 1888 A
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
10 fenigów 1888 D
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
10 fenigów 1888 E
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
10 fenigów 1888 F
Średnia cena 190 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
10 fenigów 1888 G
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
10 fenigów 1888 J
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
10 fenigów 1873-1889 Przesunięcie stempla
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
5 fenigów 1888 A
Średnia cena 40 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
5 fenigów 1888 D
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
5 fenigów 1888 E
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 15
Awers
Rewers
5 fenigów 1888 F
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
5 fenigów 1888 G
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
1 6
Awers
Rewers
5 fenigów 1888 J
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
5 fenigów 1874-1889 Przesunięcie stempla
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
5 fenigów 1874-1889 Incuse
Średnia cena 210 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
1 fenig 1888 A
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
1 fenig 1888 D
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
1 fenig 1888 E
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
1 fenig 1888 F
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 17
Awers
Rewers
1 fenig 1888 G
Średnia cena 200 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1888 J
Średnia cena 30 $
Sprzedaży
0 12
Awers
Rewers
1 fenig 1873-1889 Przesunięcie stempla
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 16

Monety Badenu

Awers
Rewers
10 marek 1888 G Badenia
Średnia cena 370 $
Sprzedaży
0 104
Awers
Rewers
5 marek 1888 G Badenia
Średnia cena 1700 $
Sprzedaży
0 39
Awers
Rewers
5 marek 1888 G Badenia Napis "BΛDEN"
Średnia cena 2300 $
Sprzedaży
1 107
Awers
Rewers
2 marki 1888 G Badenia
Średnia cena 1000 $
Sprzedaży
0 107

Monety Bawarii

Awers
Rewers
10 marek 1888 D Bawaria
Średnia cena 540 $
Sprzedaży
0 355
Awers
Rewers
5 marek 1888 D Bawaria
Średnia cena 510 $
Sprzedaży
3 530
Awers
Rewers
2 marki 1888 D Bawaria
Średnia cena 500 $
Sprzedaży
2 410

Monety Hamburga

Awers
Rewers
10 marek 1888 J Hamburg
Średnia cena 310 $
Sprzedaży
0 80
Awers
Rewers
5 marek 1888 J Hamburg
Średnia cena 670 $
Sprzedaży
1 108
Awers
Rewers
2 marki 1888 J Hamburg
Średnia cena 530 $
Sprzedaży
1 116

Monety Hesji

Awers
Rewers
10 marek 1888 A Hesja
Średnia cena 690 $
Sprzedaży
0 135
Awers
Rewers
5 marek 1888 A Hesja
Średnia cena 1900 $
Sprzedaży
2 260
Awers
Rewers
2 marki 1888 A Hesja
Średnia cena 2100 $
Sprzedaży
1 225

Monety Prus

Awers
Rewers
20 marek 1888 A Prusy
Średnia cena 670 $
Sprzedaży
0 238
Awers
Rewers
20 marek 1888 A Prusy
Średnia cena 510 $
Sprzedaży
2 1233
Awers
Rewers
20 marek 1888 A Prusy Jednostronna odbitka
Średnia cena 410 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
20 marek 1888 A Prusy
Średnia cena 670 $
Sprzedaży
0 318
Awers
Rewers
10 marek 1888 A Prusy
Średnia cena 520 $
Sprzedaży
0 270
Awers
Rewers
10 marek 1888 A Prusy
Średnia cena 290 $
Sprzedaży
2 1318
Awers
Rewers
5 marek 1888 A Prusy
Średnia cena 250 $
Sprzedaży
9 1362
Awers
Rewers
5 marek 1888 A Prusy
Średnia cena 630 $
Sprzedaży
4 678
Awers
Rewers
5 marek 1888 A Prusy Klipa. Jednostronna odbitka
Średnia cena 750 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
2 marki 1888 A Prusy
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
4 1104
Awers
Rewers
2 marki 1888 A Prusy
Średnia cena 440 $
Sprzedaży
5 704

Monety Saksonii

Awers
Rewers
10 marek 1888 E Saksonia
Średnia cena 600 $
Sprzedaży
0 105
Awers
Rewers
2 marki 1888 E Saksonia
Średnia cena 1000 $
Sprzedaży
2 150

Monety Wirtembergii

Awers
Rewers
10 marek 1888 F Wirtembergia
Średnia cena 290 $
Sprzedaży
0 109
Awers
Rewers
5 marek 1888 F Wirtembergia
Średnia cena 230 $
Sprzedaży
1 152
Awers
Rewers
2 marki 1888 F Wirtembergia
Średnia cena 640 $
Sprzedaży
1 143
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