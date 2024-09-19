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Niemcy
1877
Niemcy
Okres:
1871-2001
1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
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Niemcy
1877
Monety Niemiec 1877 roku
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Cesarskie
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Hesja
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Saksonia
Wirtembergia
Małe Cesarskie monety
1 marka 1877 A
Średnia cena
360 $
Sprzedaży
0
13
1 marka 1877 B
Średnia cena
650 $
Sprzedaży
0
17
1 marka 1873-1887
Przesunięcie stempla
Średnia cena
5100 $
Sprzedaży
1
48
50 fenigów 1877 A
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
10
50 fenigów 1877 B
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
0
15
50 fenigów 1877 C
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
11
50 fenigów 1877 D
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
15
50 fenigów 1877 E
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
0
14
50 fenigów 1877 F
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
18
50 fenigów 1877 H
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
0
15
50 fenigów 1877 J
Średnia cena
350 $
Sprzedaży
0
10
50 fenigów 1877 A
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
2
57
50 fenigów 1877 B
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
1
67
50 fenigów 1877 C
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
1
58
50 fenigów 1877 D
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
0
47
50 fenigów 1877 D
Jednostronna odbitka
Średnia cena
510 $
Sprzedaży
0
5
50 fenigów 1877 E
Średnia cena
230 $
Sprzedaży
0
23
50 fenigów 1877 F
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
31
50 fenigów 1877 G
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
0
54
50 fenigów 1877 H
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
1
60
50 fenigów 1877 J
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
0
38
20 fenigów 1877 F
Średnia cena
280 $
Sprzedaży
0
54
20 fenigów 1873-1877
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
4
10 fenigów 1873-1889
Przesunięcie stempla
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
3
5 fenigów 1874-1889
Przesunięcie stempla
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
8
5 fenigów 1874-1889
Incuse
Średnia cena
210 $
Sprzedaży
0
6
2 fenigi 1877 A
Średnia cena
55 $
Sprzedaży
0
17
2 fenigi 1877 B
Średnia cena
310 $
Sprzedaży
0
34
2 fenigi 1873-1877
Przesunięcie stempla
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
10
2 fenigi 1873-1877
Mała waga
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
4
2 fenigi 1873-1877
Incuse
Średnia cena
65 $
Sprzedaży
0
3
1 fenig 1877 A
Średnia cena
190 $
Sprzedaży
0
59
1 fenig 1877 B
Średnia cena
790 $
Sprzedaży
0
28
1 fenig 1873-1889
Przesunięcie stempla
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
16
Monety Badenu
10 marek 1877 G Badenia
Średnia cena
350 $
Sprzedaży
0
78
5 marek 1877 G Badenia
Średnia cena
350 $
Sprzedaży
0
546
2 marki 1877 G Badenia
Średnia cena
430 $
Sprzedaży
0
59
Monety Bawarii
10 marek 1877 D Bawaria
Średnia cena
280 $
Sprzedaży
0
77
5 marek 1877 D Bawaria
Średnia cena
350 $
Sprzedaży
1
818
2 marki 1877 D Bawaria
Średnia cena
330 $
Sprzedaży
1
81
Monety Hamburga
20 marek 1877 J Hamburg
Średnia cena
580 $
Sprzedaży
1
161
10 marek 1877 J Hamburg
Średnia cena
490 $
Sprzedaży
0
71
5 marek 1877 J Hamburg
Średnia cena
450 $
Sprzedaży
1
547
2 marki 1877 J Hamburg
Średnia cena
520 $
Sprzedaży
1
36
Monety Hesji
10 marek 1877 H Hesja
Średnia cena
710 $
Sprzedaży
1
142
5 marek 1877 H Hesja
Średnia cena
1000 $
Sprzedaży
0
268
5 marek 1877 H Hesja
Średnia cena
1000 $
Sprzedaży
0
239
2 marki 1877 H Hesja
Średnia cena
1900 $
Sprzedaży
0
140
Monety Meklemburgii-Strelitz
2 marki 1877 A Meklemburgii-Strelitz
Średnia cena
340 $
Sprzedaży
2
323
Monety Prus
20 marek 1877 A Prusy
Średnia cena
440 $
Sprzedaży
0
58
20 marek 1877 B Prusy
Średnia cena
460 $
Sprzedaży
0
62
20 marek 1877 C Prusy
Średnia cena
6700 $
Sprzedaży
0
50
10 marek 1877 A Prusy
Średnia cena
260 $
Sprzedaży
2
71
10 marek 1877 B Prusy
Średnia cena
270 $
Sprzedaży
0
37
10 marek 1877 C Prusy
Średnia cena
360 $
Sprzedaży
0
76
5 marek 1877 A Prusy
Średnia cena
350 $
Sprzedaży
0
597
5 marek 1877 B Prusy
Średnia cena
390 $
Sprzedaży
0
279
5 marek 1877 C Prusy
Średnia cena
270 $
Sprzedaży
1
464
2 marki 1877 A Prusy
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
74
2 marki 1877 B Prusy
Średnia cena
360 $
Sprzedaży
0
26
2 marki 1877 C Prusy
Średnia cena
270 $
Sprzedaży
0
32
Monety Reiss Greitz
2 marki 1877 B Reuss-Greiz
Średnia cena
690 $
Sprzedaży
1
316
2 marki 1877 B Reuss-Greiz
Jednostronna odbitka
Średnia cena
370 $
Sprzedaży
0
6
Monety Saksonii
20 marek 1877 E Saksonia
Średnia cena
21000 $
Sprzedaży
0
21
10 marek 1877 E Saksonia
Średnia cena
280 $
Sprzedaży
0
84
5 marek 1877 E Saksonia
Średnia cena
420 $
Sprzedaży
0
538
5 marek 1877 E Saksonia
Klipa
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
2 marki 1877 E Saksonia
Średnia cena
790 $
Sprzedaży
0
65
Monety Wirtembergii
10 marek 1877 F Wirtembergia
Średnia cena
320 $
Sprzedaży
0
104
5 marek 1877 F Wirtembergia
Średnia cena
380 $
Sprzedaży
1
736
2 marki 1877 F Wirtembergia
Średnia cena
540 $
Sprzedaży
0
119
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Niemcy
Okres
1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
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