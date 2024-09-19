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Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001

Monety Niemiec 1877 roku

Małe Cesarskie monety

Awers
Rewers
1 marka 1877 A
Średnia cena 360 $
Sprzedaży
0 13
Awers
Rewers
1 marka 1877 B
Średnia cena 650 $
Sprzedaży
0 17
Awers
Rewers
1 marka 1873-1887 Przesunięcie stempla
Średnia cena 5100 $
Sprzedaży
1 48
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 A
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 B
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 15
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 C
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 D
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 15
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 E
Średnia cena 220 $
Sprzedaży
0 14
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 F
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 18
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 H
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
0 15
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 J
Średnia cena 350 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 A
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
2 57
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 B
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
1 67
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 C
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
1 58
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 D
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
0 47
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 D Jednostronna odbitka
Średnia cena 510 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 E
Średnia cena 230 $
Sprzedaży
0 23
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 F
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 31
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 G
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
0 54
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 H
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
1 60
Awers
Rewers
50 fenigów 1877 J
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
0 38
Awers
Rewers
20 fenigów 1877 F
Średnia cena 280 $
Sprzedaży
0 54
Awers
Rewers
20 fenigów 1873-1877 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
10 fenigów 1873-1889 Przesunięcie stempla
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
5 fenigów 1874-1889 Przesunięcie stempla
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
5 fenigów 1874-1889 Incuse
Średnia cena 210 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
2 fenigi 1877 A
Średnia cena 55 $
Sprzedaży
0 17
Awers
Rewers
2 fenigi 1877 B
Średnia cena 310 $
Sprzedaży
0 34
Awers
Rewers
2 fenigi 1873-1877 Przesunięcie stempla
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
2 fenigi 1873-1877 Mała waga
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
2 fenigi 1873-1877 Incuse
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1 fenig 1877 A
Średnia cena 190 $
Sprzedaży
0 59
Awers
Rewers
1 fenig 1877 B
Średnia cena 790 $
Sprzedaży
0 28
Awers
Rewers
1 fenig 1873-1889 Przesunięcie stempla
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 16

Monety Badenu

Awers
Rewers
10 marek 1877 G Badenia
Średnia cena 350 $
Sprzedaży
0 78
Awers
Rewers
5 marek 1877 G Badenia
Średnia cena 350 $
Sprzedaży
0 546
Awers
Rewers
2 marki 1877 G Badenia
Średnia cena 430 $
Sprzedaży
0 59

Monety Bawarii

Awers
Rewers
10 marek 1877 D Bawaria
Średnia cena 280 $
Sprzedaży
0 77
Awers
Rewers
5 marek 1877 D Bawaria
Średnia cena 350 $
Sprzedaży
1 818
Awers
Rewers
2 marki 1877 D Bawaria
Średnia cena 330 $
Sprzedaży
1 81

Monety Hamburga

Awers
Rewers
20 marek 1877 J Hamburg
Średnia cena 580 $
Sprzedaży
1 161
Awers
Rewers
10 marek 1877 J Hamburg
Średnia cena 490 $
Sprzedaży
0 71
Awers
Rewers
5 marek 1877 J Hamburg
Średnia cena 450 $
Sprzedaży
1 547
Awers
Rewers
2 marki 1877 J Hamburg
Średnia cena 520 $
Sprzedaży
1 36

Monety Hesji

Awers
Rewers
10 marek 1877 H Hesja
Średnia cena 710 $
Sprzedaży
1 142
Awers
Rewers
5 marek 1877 H Hesja
Średnia cena 1000 $
Sprzedaży
0 268
Awers
Rewers
5 marek 1877 H Hesja
Średnia cena 1000 $
Sprzedaży
0 239
Awers
Rewers
2 marki 1877 H Hesja
Średnia cena 1900 $
Sprzedaży
0 140

Monety Meklemburgii-Strelitz

Awers
Rewers
2 marki 1877 A Meklemburgii-Strelitz
Średnia cena 340 $
Sprzedaży
2 323

Monety Prus

Awers
Rewers
20 marek 1877 A Prusy
Średnia cena 440 $
Sprzedaży
0 58
Awers
Rewers
20 marek 1877 B Prusy
Średnia cena 460 $
Sprzedaży
0 62
Awers
Rewers
20 marek 1877 C Prusy
Średnia cena 6700 $
Sprzedaży
0 50
Awers
Rewers
10 marek 1877 A Prusy
Średnia cena 260 $
Sprzedaży
2 71
Awers
Rewers
10 marek 1877 B Prusy
Średnia cena 270 $
Sprzedaży
0 37
Awers
Rewers
10 marek 1877 C Prusy
Średnia cena 360 $
Sprzedaży
0 76
Awers
Rewers
5 marek 1877 A Prusy
Średnia cena 350 $
Sprzedaży
0 597
Awers
Rewers
5 marek 1877 B Prusy
Średnia cena 390 $
Sprzedaży
0 279
Awers
Rewers
5 marek 1877 C Prusy
Średnia cena 270 $
Sprzedaży
1 464
Awers
Rewers
2 marki 1877 A Prusy
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 74
Awers
Rewers
2 marki 1877 B Prusy
Średnia cena 360 $
Sprzedaży
0 26
Awers
Rewers
2 marki 1877 C Prusy
Średnia cena 270 $
Sprzedaży
0 32

Monety Reiss Greitz

Awers
Rewers
2 marki 1877 B Reuss-Greiz
Średnia cena 690 $
Sprzedaży
1 316
Awers
Rewers
2 marki 1877 B Reuss-Greiz Jednostronna odbitka
Średnia cena 370 $
Sprzedaży
0 6

Monety Saksonii

Awers
Rewers
20 marek 1877 E Saksonia
Średnia cena 21000 $
Sprzedaży
0 21
Awers
Rewers
10 marek 1877 E Saksonia
Średnia cena 280 $
Sprzedaży
0 84
Awers
Rewers
5 marek 1877 E Saksonia
Średnia cena 420 $
Sprzedaży
0 538
Awers
Rewers
5 marek 1877 E Saksonia Klipa
Średnia cena
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 marki 1877 E Saksonia
Średnia cena 790 $
Sprzedaży
0 65

Monety Wirtembergii

Awers
Rewers
10 marek 1877 F Wirtembergia
Średnia cena 320 $
Sprzedaży
0 104
Awers
Rewers
5 marek 1877 F Wirtembergia
Średnia cena 380 $
Sprzedaży
1 736
Awers
Rewers
2 marki 1877 F Wirtembergia
Średnia cena 540 $
Sprzedaży
0 119
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