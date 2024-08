5 marek 1900 F "Wirtembergia" (Niemcy, Cesarstwo Niemieckie)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety niemieckiej 5 marek 1900 "Wirtembergia" ze znakiem F. Jest to srebrna moneta z okresu Cesarstwa Niemieckiego wybita w mennicy Stuttgart. Rekordowa cena należy do pozycji 2085 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 4400 EUR. Licytacja odbyła się 29 czerwca 2021.

Stan PROOF (8) UNC (6) AU (12) XF (16) VF (17) Brak oceny (3) Stan (slab) MS65 (2) XF45 (4) PF64 (2) Serwis NGC (4)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Alexander (4)

AURORA (1)

Coinhouse (1)

COINSNET (2)

Denga1700 (1)

Empire (1)

Emporium Hamburg (2)

Frühwald (2)

Gorny & Mosch (1)

Grün (4)

Heritage (3)

HERVERA (1)

HIRSCH (1)

Höhn (1)

Katz (4)

Kroha (1)

Künker (10)

Möller (1)

Münzen & Medaillen (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Niemczyk (1)

Russiancoin (2)

SINCONA (1)

Soler y Llach (3)

Sonntag (2)

Tauler & Fau (1)

Teutoburger (4)

WCN (1)

Westfälische (1)

Wójcicki (3)