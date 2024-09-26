Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001
Monety Saksonii 5 marek Cesarstwa Niemieckiego - Niemcy
5 marek 1877Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1877 E 402,000 0 5381877 E Klipa - 0 1
5 marek 1875-1889Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1875 E 494,000 2 2091876 E 635,000 1 2481889 E 36,000 1 113
5 marek 1889Saksonia
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży1889 E 800 lat Domu Wettin. Miedź. Próba 2 2111889 E 800 lat Domu Wettin. Srebro 0 120
5 marek 1891-1902Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży1891 E 52,000 - 0 341893 E 52,000 - 1 591894 E 75,000 - 0 461895 E 89,000 - 0 761898 E 160,000 - 3 1231899 E 74,000 - 0 881900 E 157,000 - 3 1151901 E - - 5 1291902 E 168,200 - 1 1671902 E Daty życia 100,000 250 6 972
5 marek 1903-1904Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży1903 E 536,298 50 5 3461904 E 290,643 - 1 1771904 E Daty życia 37,200 70 5 743
5 marek 1907-1914Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1907 E 398,043 1 2081908 E 317,301 1 1671914 E 298,000 3 643
5 marek 1909Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży1909 Uniwersytet w Lipsku 50,000 300 5 1131
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