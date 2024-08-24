Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001
Monety Saksonii 3 marki Cesarstwa Niemieckiego - Niemcy
3 marki 1908-1913Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1908 E 276,073 1 1111909 E 1,196,719 3 2731910 E 745,000 1 1921911 E 581,250 1 1371912 E 378,750 2 1501913 E 306,500 0 92
3 marki 1913Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży1913 E Bitwa Narodów 999,999 17,000 9 1093
3 marki 1917Saksonia
Rok Znak Opis Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży1917 E Fryderyk III Mądry. Nowe bicie 100 0 391917 E Fryderyk III Mądry 100 0 581917 E Fryderyk III Mądry. Jednostronna odbitka - 0 51917 E Fryderyk III Mądry. Klipa 100 0 4
3 marki 1917 PróbaSaksonia
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży1917 E 0 1
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