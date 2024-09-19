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Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001

Monety Saksonii 2 marki Cesarstwa Niemieckiego - Niemcy

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2 marki 1876-1888

Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1876 E 1,613,000 0 991877 E 796,000 0 651879 E 36,000 1 331880 E 58,000 0 401883 E 56,000 1 321888 E 91,000 2 150
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2 marki 1891-1902

Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży
1891 E 130,000 - 0 501893 E 130,000 - 0 361895 E 117,000 - 0 321896 E 144,000 - 0 291898 E 107,000 - 0 441899 E 401,000 - 1 951900 E 384,000 - 1 1061901 E 439,724 - 2 1161902 E 542,762 - 2 1751902 E Daty życia 167,625 250 2 619
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2 marki 1892 Próba

Królewska wizyta w mennicy
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1892 E 1,004 0 120
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2 marki 1903-1904

Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży
1903 E 745,551 50 0 1451904 E 1,265,533 - 3 2831904 E Daty życia 150,000 55 4 693
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2 marki 1903

Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1903 E Królewska wizyta w mennic 1,004 1 146
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2 marki 1905-1914

Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży
1905 E 558,951 100 0 1171906 E 558,750 - 0 1381907 E 1,112,519 - 0 1181908 E 335,689 - 0 441911 E 186,250 - 0 671912 E 167,625 - 0 1031914 E 298,000 - 1 237
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2 marki 1905

Saksonia
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1905 E Królewska wizyta w mennic 0 151
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2 marki 1909

Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży
1909 E Uniwersytet w Lipsku 125,000 300 6 835
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