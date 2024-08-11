Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001
Monety Sachsen-Weimar-Eisenach 2 marki Cesarstwa Niemieckiego - Niemcy
2 marki 1892-1898Saksonia-Weimar-Eisenach
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1892 A 50,000 2 2801898 A 100,000 2 434
2 marki 1901Saksonia-Weimar-Eisenach
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1901 A 100,000 2 332
2 marki 1903Saksonia-Weimar-Eisenach
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży1903 A Ślub 40,000 1,000 3 389
2 marki 1908Saksonia-Weimar-Eisenach
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1908 A Uniwersytet w Jenie 50,000 3 634
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