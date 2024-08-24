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Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001

Monety Prus 10 marek Cesarstwa Niemieckiego - Niemcy

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10 marek 1872-1873

Prusy
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1872 A 3,123,322 2 11471872 B 1,417,782 0 1151872 C 1,747,280 1 1671873 A 3,016,467 1 5951873 B 2,273,663 0 1231873 C 2,294,599 0 163
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10 marek 1874-1888

Prusy
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1874 A 832,876 0 2171874 B 1,028,320 1 911874 C 321,000 0 761875 A 2,430,051 2 1901875 B 455,763 0 431875 C 1,532,469 0 1261876 B 2,800 0 691876 C 27,418 0 691877 A 851,185 2 711877 B 246,694 0 371877 C 328,211 0 761878 A 1,126,313 0 1111878 B 14,588 0 151878 C 516,471 0 321879 A 1,011,923 0 891879 C 281,579 0 251880 A 1,761,673 0 1531882 A 8,328 0 311883 A 13,213 1 491886 A 14,498 1 821888 A 189,125 0 270
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10 marek 1888

Prusy
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1888 A 876,000 2 1318
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10 marek 1889

Prusy
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1889 A 24,000 0 147
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10 marek 1890-1912

Prusy
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży
1890 A 1,512,092 - 0 1251892 A 34,633 - 0 761893 A 1,368,291 - 0 1721894 A 17,560 - 0 611895 A 28,949 - 0 911896 A 1,080,816 - 0 1231897 A 114,004 - 1 411898 A 2,279,986 - 0 2301899 A 300,000 - 0 521900 A 741,818 - 0 871901 A 701,930 - 0 951902 A 270,911 - 0 831903 A 1,684,979 - 2 1701904 A 1,178,129 - 0 1451905 A 1,062,513 117 0 1331906 A 531,970 150 1 921907 A 812,698 - 0 1101909 A 531,934 - 0 941910 A 803,111 - 0 1551911 A 270,798 - 0 631912 A 542,372 - 0 119
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