Próba 20 marek 1982 "Clara Zetkin" (Niemcy, NRD)

Sprawdź aktualną cenę monety niemieckiej Próba 20 marek 1982 "Clara Zetkin". Jest to srebrna moneta z okresu NRD wybita w mennicy Berlin. Rekordowa cena należy do pozycji 3681 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 6500 EUR. Licytacja odbyła się 22 czerwca 2022.

