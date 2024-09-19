Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001
Monety obiegowy 5 fenigów NRD - Niemcy
5 fenigów 1948-1950
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1948 A 205,072,000 0 11949 A - 0 11950 A - 0 11948-1950 Przesunięcie stempla - 0 2
5 fenigów 1952-1953
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1952 A 113,397,140 0 11952 E 24,024,000 0 31953 A 40,993,578 0 01953 E 28,665,173 0 31952-1953 Przesunięcie stempla - 0 1
5 fenigów 1968-1975
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży1968 A 282,303,297 2 0 31968 A Mosiężne poszycie - - 0 21972 A 51,461,800 - 0 11972 A Nikiel - - 0 11975 A 84,709,850 - 0 01975 A Stal chromowana - - 0 41975 A Nikiel - - 0 1
5 fenigów 1976-1990
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży1976 A - - 0 01978 A 43,257,450 - 0 01979 A 46,219,750 - 0 01980 A 32,008,270 - 0 01981 A 33,127,400 40 0 01982 A 943,100 2,500 0 01983 A 100,915,050 2,550 0 11984 A 32,020 3,520 0 01985 A 1,012,874 2,874 0 01986 A 1,012,800 2,800 0 01987 A 33,378 2,378 0 01988 A 35,946,159 2,409 0 01989 A 21,556,332 2,732 0 01989 A Rok pogłębiony - - 0 11990 A 50,643,600 - 0 0
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